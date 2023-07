Ratchet & Clank: Rift Apart is sinds gisteren verkrijgbaar voor de pc. Toen de technische vereisten bekend werden gemaakt, viel op dat de game op de laagste settings ook zou werken vanaf een klassieke harddisk. Een wat opvallend punt, aangezien Sony en Insomniac hoog van de toren bliezen dat de game enkel op de PlayStation 5 mogelijk was vanwege de SSD.

Hoewel dat later ietwat genuanceerd werd, is nu duidelijk geworden dat de ontwikkelaar wel degelijk een punt had. De technische tovenaars van Digital Foundry hebben de pc-versie namelijk uitgebreid getest op een SATA II 5,400 RPM schijf, die in de PlayStation 4 gevonden kan worden. Het resultaat is dat de game niet fatsoenlijk draait en crasht.

Voor de test heeft Digital Foundy een systeem gebruikt dat qua specificaties overeenkomt met de minimale vereisten, maar dan met een PS4 HDD. Daarmee wordt aangetoond dat de game niet fatsoenlijk had kunnen draaien op de PlayStation 4. Je kunt de uitgebreide test hieronder bekijken, daaronder een clip die het duidelijk toont.

Our first look at Ratchet on PC! It has a few issues but it's overall in good shape! Infinitely better than TLOUP1 and Jedi Survivor at launch. The funniest bit is when Rich tried running the game off an actual PS4 hard drive on a machine just above min spec! https://t.co/Qt0qkYwzeu pic.twitter.com/hgFrXKVGSG

— John Linneman (@dark1x) July 26, 2023