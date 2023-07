Ratchet & Clank: Rift Apart komt op 26 juli naar de pc zo werd eind mei bekendgemaakt. Gezien dat niet al te lang meer duurt heeft Sony nu bekendgemaakt wat de vereiste systeemeisen zijn om de game te kunnen draaien op minimale settings, alsook wat je nodig hebt om er het maximale uit te halen.

Hiervoor heeft de ontwikkelaar een duidelijk overzicht via Steam vrijgegeven (al is die vreemd genoeg weer offline) en dat kun je hieronder checken. Opvallend is echter dat hoewel een SSD aanbevolen wordt, dit niet per se een vereiste is als je de game op de laagste settings speelt (720p op 30fps).

De reden dat dit opvallend is, is omdat Insomniac Games bij de release van de game op de PlayStation 5 hoog van de toren blies dat het ‘onmogelijk’ was de game op oudere systemen te draaien vanwege de noodzaak voor een SSD. Dit werd later iets genuanceerd, maar dit zou dan veel impact hebben op de algehele kwaliteit.

Het spelen van de game zonder SSD is dus wel degelijk mogelijk, al is de resolutie en de framerate in het geval van de pc-versie wel echt het minimum.