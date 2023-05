Sony PlayStation en Nixxes Software hebben aangekondigd dat Ratchet & Clank: Rift Apart naar de pc komt. Eerder dit jaar waren er al wat geruchten, maar het hoge woord is er nu officieel uit. De release van de pc-versie staat gepland voor 26 juli en het is vanaf vandaag mogelijk de game in pre-order te plaatsen op Steam en in de Epic Games Store.

Met de teleurstellende release van The Last of Us: Part I is het op zich begrijpelijk dat pc-gamers wat huiverig zijn. Nixxes is ditmaal echter verantwoordelijk voor de port, wat hun specialiteit is. Bovendien hebben ze eerder de port van Spider-Man naar pc al gerealiseerd, die uitstekend was.

Nu biedt dat geen garantie voor Ratchet & Clank: Rift Apart, maar doorgaans levert deze studio subliem werk af. Met dat gezegd, de pc-versie van Ratchet & Clank: Rift Apart komt met nieuwe ray traced schaduwen in buiten omgevingen. Ook kent deze versie ondersteuning voor 21:9, 32:9 en 48:9 resoluties voor monitors die in drievoud zijn opgezet.

Om de game zo soepel mogelijk te laten draaien, is de game geoptimaliseerd voor ultra-wide schermen, wat zowel in de visuele kwaliteit als de gameplay de game ten goede komt. Voor aanvullende details kan je hier op het PlayStation Blog terecht.

Mocht je de game in pre-order plaatsen, dan ontvang je het Pixelixer wapen en de Carbonox Armor set als in-game extra’s bij de release van de game.