Special | The Last of Us: Part I op pc – Tot op heden waren we behoorlijk te spreken over hoe Sony de pc-versies van zijn exclusives heeft behandeld. Over het algemeen viel er vrij weinig aan te merken op ports van Days Gone, Marvel’s Spider-Man en Returnal. Bij de Uncharted: Legacy of Thieves Collection zagen we echter de kwaliteit al wat achteruit gaan. Dat was toen opmerkelijk te noemen, gezien Uncharted een van de grootste franchises van Sony is. Met The Last of Us: Part I vindt ook de andere hit-serie van Sony zijn weg naar de pc met Iron Galaxy aan het roer. Deze studio kennen we van de Uncharted: Legacy of Thieves Collection pc-port. We hoopten op verbetering, maar als je de afgelopen tijd het internet een beetje in de gaten hebt gehouden kan je misschien al raden dat deze tekst niet al te positief is.

Jouw systeem doet er niet toe

The Last of Us is en blijft een ijzersterke game en ook de remake in de vorm van The Last of Us: Part I is in essentie een ijzersterke titel. Die remake is gemaakt voor de PlayStation 5, die als console min of meer soortgelijke hardware architectuur als een pc onder de motorkap heeft. Je zou dus niet al te veel beren op de weg verwachten. We gebruikten het onderstaande systeem om de pc-versie eens goed te testen.

CPU: AMD Ryzen 3700X – 3,6Ghz

RAM: 32GB Corsair Vengeance LPX – 3200Mhz

GPU: MSI Radeon 6900XT Gaming Z Trio – 16GB

Moederbord: MSI B550 Gaming Plus

Opslag: WD_Black SN850 1TB, 2TB Crucial MX500

Scherm: LG UltraGear 27GL850 – 1440P, 144hz

Hoe?

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: de performance van The Last of Us: Part I op pc is een regelrecht drama. We zijn inmiddels al een handjevol patches verder, maar nog steeds durven we te stellen dat deze port een ongeoptimaliseerd zootje is. De framerate wiebelt bij ons alle kanten op, of we de game nu op de laagste of hoogste grafische opties instellen. Nu zouden we enigszins hand in eigen boezem willen steken door toe te geven dat ons testsysteem niet meer het allernieuwste is, maar zelfs dan zou een game als The Last of Us: Part I niet zo veel moeite mogen hebben om een stabiele framerate te behouden. Ook zijn laadtijden in deze port wel degelijk aanwezig, ondanks het gebruik van een PCI-E 4.0 SSD, die je ook in de PlayStation 5 kan plaatsen. En dan hebben we het nog niet gehad over de diverse crashes die we hebben ervaren.

Als eerste hebben we daar het VRAM gebruik van deze game. We speelden op een 1440p resolutie met de instellingen aan de hogere kant. Om de game speelbaar te houden hebben we standaard niet de hoogste instellingen gepakt, want dat resulteerde in een fluctuerende framerate die tussen de 20 en 90fps zat. Terwijl we aan het spelen waren zagen we dat de game consistent 12GB van de 16GB VRAM van onze GPU gebruikte, zelfs in het hoofdmenu. Heb je dus een gemiddelde Nvidia kaart van de vorige generatie, dan zal 1440p al een lastige opgave voor je worden gezien die kaarten veelal met 8GB VRAM zijn uitgerust. De optimalisatie van deze port is ronduit slecht te noemen, iets wat we niet alleen aan de GPU merkten.

Lekker blazen

Alsof dat niet genoeg is vindt The Last of Us: Part I het ook nodig om op veel momenten de volledige capaciteit van de door ons gebruikte processor te benutten, iets wat wij niet kunnen bevatten. In de regel zijn bijvoorbeeld strategie games erg afhankelijk van processorkracht, omdat van allerlei manschappen op het veld het gedrag moet worden berekend. In The Last of Us: Part I heb je dat soort taferelen niet. We hebben ter vergelijking nog even wat andere, recente games opgestart waarin we een veel realistischer gebruik van de processor zagen. Zelfs games met enorme veldslagen zoals Total War: Warhammer III en Company of Heroes 3 wisten op geen enkel moment de volledige processor te gebruiken. Tijdens het spelen van deze game was onze processorkoeler dan ook overuren aan het draaien wat resulteerde in aardig wat herrie.

Ook niet fantastisch

Dat deze port, net als Uncharted: Legacy of Thieves Collection, wederom mede mogelijk is gemaakt door Iron Galaxy verbaast ons ook niks als het aankomt op de besturing. We hebben eigenlijk exact dezelfde klachten bij The Last of Us: Part I. De besturing met muis en toetsenbord geeft zo’n typisch zweverig gevoel bij het richten, waaraan je merkt dat er geen moeite is gestoken in het vertalen van een analoge-stick naar een muis. Met een controller speelt het natuurlijk wel weer prima, maar als pc-gamer is jouw weapon of choice meestal toch de combinatie muis en toetsenbord. Al helemaal wanneer het aankomt op een game waarin een goed geplaatste headshot in jouw voordeel werkt. Ook zijn de DualSense-functies te benutten in deze game, mits je jouw controller met een kabel aansluit op je pc.

Conclusie

Dit is de slechtste port die Sony tot op heden heeft uitgebracht. Deze dubieuze eer ging, wat ons betreft, voorheen naar Uncharted: Legacy of Thieves Collection die ook uit de stallen van Iron Galaxy kwam. The Last of Us: Part I racet in dat opzicht de Uncharted collectie snel voorbij, trapt hem vervolgens van het podium af en als kers op de taart urineert het ook nog eens over het gezicht van Nathan Drake. The Last of Us: Part I op pc is, op het moment van schrijven, een ontzettend wanproduct. Het verdient eigenlijk om teruggetrokken te worden uit de verkoop, net zoals met Cyberpunk 2077 het geval was. Wellicht dat deze port over een tijd de moeite waard is wanneer deze lange wedstrijd paniekvoetbal van patches en hotfixes voorbij is, maar op dit moment zouden wij de pc-port van The Last of Us: Part I gewoonweg mijden.