Special | Marvel’s Spider-Man Remastered op pc – Je zou kunnen stellen dat de overnamestrijd tussen Sony en Microsoft reeds van start is gegaan. Na tientallen overnames vanuit Microsoft is ook Sony de afgelopen tijd aan het winkelen geslagen en heeft wat studio’s ingelijfd. De meest bijzondere overname door Sony is wellicht toch wel het Nederlandse Nixxes, een studio die zich specialiseert in pc-ports. Na een jarenlange samenwerking met Square Enix zijn ze nu officieel een PlayStation studio en is Marvel’s Spider-Man Remastered voor de pc hun eerste project onder de paraplu van Sony. Wij gingen aan de slag met deze pc-versie en vertellen jullie graag of deze de moeite waard is.

Give it a spin

Mocht je nog niet bekend zijn met het fenomeen Marvel’s Spider-Man, volgens velen de beste superhelden game ooit gemaakt, raden we je van harte aan om onze review er nog eens op na te slaan. Zoals altijd met PlayStation-ports zullen we vandaag spreken over hoe de game functioneert op pc. Met een druk op de knop staat ons testsysteem weer lekker te spinnen en gingen we eens kijken hoe onze favoriete webslingeraar het doet op onze battlestation.

CPU: AMD Ryzen 3700X – 3,6Ghz

RAM: 32GB Corsair Vengeance LPX – 3200Mhz

GPU: MSI Radeon 6900XT Gaming Z Trio – 16GB

Moederbord: MSI B550 Gaming Plus

Opslag: 240GB Corsair Force MP500, 2TB Crucial MX500

Scherm: LG UltraGear 27GL850 – 1440P, 144hz

Een ingewikkeld web

We hebben Marvel’s Spider-Man Remastered wederom geïnstalleerd op de SATA SSD, de Crucial MX500. Op de opstarttijd van de game hebben we weinig aan te merken, alsook met het daadwerkelijke spelen. Alles laadt op een prima snelheid en tijdens het door de stad slingeren hebben we eigenlijk geen last gehad van texture pop-in of iets dergelijks. Wel moeten we daarbij zeggen dat Spider-Man op onze PlayStation 5 nét iets sneller wist op te starten dan op de pc, maar dat zal ongetwijfeld liggen aan de tragere SSD in onze pc. Dat mocht de pret echter niet drukken, want het verschil is zeer minimaal.

Nu Marvel’s Cinematic Universe zich richting fase 3 beweegt, is de move van Sony om de bekende webslingeraar ook naar pc te brengen geen vreemde. Wederom maakt Sony de keuze om een totaal ander soort game, met een totaal andere engine, als volgende port te kiezen. Marvel’s Spider-Man Remastered draait op een eigen engine van Insomniac Games en zit dus totaal anders in elkaar dan Days Gone en God of War. Maar met de expertise van Nixxes in dit soort klussen hadden we er van tevoren al vertrouwen in dat het ook nu weer goed zou komen. En ons vertrouwen is in dat opzicht niet geschaad.

Eindeloze opties

In de pc-port van Marvel’s Spider-Man Remastered heeft Nixxes gezorgd voor een breed scala aan opties. In eerste instantie gooiden we alles op de hoogste instellingen en werden we getrakteerd op een behoorlijk stabiele 120fps op een resolutie van 1440p. Wanneer we wat met de instellingen gingen spelen en bijvoorbeeld de schaduwen net wat lager zette was 144fps, het volledige spectrum van de gebruikte monitor, ook makkelijk haalbaar. Door de straten van New York heen slingeren zag er nog niet eerder zó ontzettend soepel uit. En dat natuurlijk ook allemaal met een prima HDR ondersteuning.

Mocht jouw pc nu net wat minder goed zijn, dan heeft Nixxes ook voor integratie van Nvidia’s DLSS en AMD’s Fidelity FX Super Resolution gezorgd. Met deze upscalers kan je sommige instellingen net wat hoger zetten en toch een stabiele framerate behouden op een meer dan prima resolutie. Met gebruik van Fidelity FX Super Resolution wisten wij op de hoogste instellingen ook een stabiele 144fps te bereiken met nagenoeg geen verlies in beeldkwaliteit. Dit werd vooral interessant bij de zwaarste instelling die in de game verweven zit, namelijk ray tracing.



De implementatie van ray tracing op pc is ook onderverdeeld in meerdere opties. Je kan individueel instellen hoe goed je de ray tracing wilt hebben voor reflecties, alsook details in de geometrie. Als laatste is daar een schuifje waarmee je de reikwijdte kan aanpassen tot hoe ver in de spelwereld deze effecten moeten worden toegepast. Met de ray tracing op standaard wisten we zonder upscaler nog een redelijk stabiele 70fps neer te zetten, maar met alles op maximaal daalde dit toch al gauw naar 40fps. Dit viel nog te compenseren met Fidelity FX Super Resolution, maar op het moment dat we het schuifje voor de reikwijdte op maximaal zette, werd het beeld toch wat onscherp bij het aanhouden van de magische grens op 60fps.

Wat we missen in de instellingen is wederom een eigen benchmarktool, waardoor we weer afhankelijk waren van andere programma’s om onze fps in-game te meten. Ook missen we een handmatige framerate-cap in de game. Wanneer jouw framerate op bepaalde instellingen wat fluctueert, is het fijn als je het gewoon kan vastzetten op een waarde waarop het stabiel draait. Die optie ontbreekt in Marvel’s Spider-Man Remastered. Je kan hier natuurlijk omheen werken door jouw monitor bijvoorbeeld even terug te zetten naar 60hz in plaats van 144hz, maar dat is behoorlijk omslachtig.

Slinger jezelf er doorheen

Ook hebben we Marvel’s Spider-Man Remastered getest met diverse besturingsopties. Het mag bij een game als deze voor zich spreken dat de voorkeur sterk uitgaat naar een controller. Met muis en toetsenbord is de game speelbaar, maar het slingeren door New York voelt behoorlijk onwennig aan. Je mist gewoon de 360 graden bewegingsvrijheid die een analoge stick je kan bieden, maar een viertal toetsen op jouw toetsenbord niet. Qua controller werkt er een met een Xbox-layout natuurlijk prima, maar ook de DualSense kan gebruikt worden en die wordt qua knoppenindeling direct herkent. Jammer is dat de adaptieve triggers op pc niet werken.

Conclusie

Nixxes laat met deze port zien waar ze goed in zijn en bewijzen gelijk tegenover Sony dat ze absoluut geen miskoop zijn geweest. Marvel’s Spider-Man Remastered is op pc nog altijd een fantastische game en op sommige vlakken nog net wat beter dan de consoleversies. Toch missen we een paar opties die we graag zien in een grafisch veeleisende pc-game en het is ook jammer dat Sony met deze release geen adaptieve trigger ondersteuning heeft ingebouwd. Maar goed, gezien dat de enige kanttekeningen zijn, kunnen wij jullie de pc-versie van Marvel’s Spider-Man Remastered zonder blikken of blozen aanraden.

Disclaimer: Een dag voor het review embargo op 10 augustus jongstleden ontvingen wij een e-mail van Sony met de mededeling dat er op die dag nog een patch zou volgen die een hoop problemen zou aanpakken, met name voor AMD hardware. Op ontvangst van deze e-mail hebben wij besloten de special wat op te schuiven om een zo eerlijk mogelijk oordeel te kunnen vellen, gezien ons testsysteem op AMD hardware draait.