Insomniac Games heeft tot op heden twee Spider-Man games uitgebracht en die werden afgelopen nacht ook aangekondigd voor een release op pc. Daarmee is dat de volgende exclusieve PlayStation franchise die zijn weg naar dat platform weet te vinden, zoals we in de afgelopen jaren vaker hebben zien gebeuren.

En heel gek is het niet, want alleen op de PlayStation consoles zelf al hebben de twee Spider-Man games het buitengewoon goed gedaan. Sony laat weten dat Spider-Man en Spider-Man: Miles Morales gezamenlijk meer dan 33 miljoen keer zijn verkocht. Dit was de stand op 15 mei jongstleden.

Met een release later dit jaar op pc zal dat aantal ongetwijfeld nog veel meer gaan oplopen. Wie weet tikken beide games gezamenlijk ooit de 50 miljoen verkopen nog eens aan.