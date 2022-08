Marvel’s Spider-Man verscheen oorspronkelijk in 2018 voor de PlayStation 4. Ontwikkelaar Insomniac Games wist hoge ogen te gooien met het spel, dat uitgroeide tot een succes. In 2020 verscheen de game in de vorm van een remaster ook voor de PlayStation 5. Sinds afgelopen vrijdag kunnen ook pc-spelers ermee aan de slag.

Marvel’s Spider-Man Remastered is namelijk ook voor de pc verschenen en die release wordt nu gevierd aan de hand van de onderstaande launch trailer. De Nederlandse studio Nixxes is verantwoordelijk voor de pc-port en heeft prima werk afgeleverd, zoals je kunt lezen in onze special over de pc-versie van de game.

Je kunt de pc-versie van Marvel’s Spider-Man Remastered aanschaffen via Steam en de Epic Games Store.