Met de release van Marvel’s Spider-Man op pc enige tijd terug is de deur opengezet voor mods en als je op YouTube kijkt, dan staat het vol met geinige creaties vanuit de modcommunity. Een van deze mods is bijzonder indrukwekkend, want jedijosh920 heeft de game in first-person speelbaar gemaakt.

Normaliter zie je Peter Parker natuurlijk in derde persoon door New York City slingeren en dat op zichzelf ziet er al indrukwekkend genoeg uit. Deze mod laat zien hoe het is om het vanuit de eerste persoon te ervaren en dat is duizelingwekkend te noemen.

Interesse om de mod te downloaden en proberen? Dan kan je terecht op de Discordserver van deze modder.