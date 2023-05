Sony heeft vanmiddag aangekondigd dat de PS5 remaster van Marvel’s Spider-Man later in mei zal verschijnen als standalone release. Deze editie is tot op heden enkel verkrijgbaar via de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Edition voor de PlayStation 5, waardoor een losse aanschaf niet mogelijk was.

Wanneer deze stand-alone release precies zal plaatsvinden is echter niet bekend, gezien er nog geen datum genoemd wordt. Kopers van Marvel’s Spider-Man op de PlayStation 4 kunnen voor een tientje upgraden naar de PlayStation 5 remaster. De edities die hiervoor in aanmerking komen zie je hierboven.