Sony heeft inmiddels meerdere games die aanvankelijk exclusief voor de PlayStation waren naar de pc gebracht en de volgende titels, terwijl we nog op Uncharted: Legacy of Thieves Collection wachten, zijn Marvel’s Spider-Man Remastered en Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

De pc-versies werden tijdens State of Play aangekondigd met een trailer en die bekijk je hieronder. Ook de releasedatum is bekend, Spider-Man Remastered en Spider-Man: Miles Morales verschijnen namelijk op 12 augustus. De extra content die voor de eerste game is uitgebracht, zal tevens inbegrepen zitten.

Een leuk detail is trouwens dat Nixxes betrokken is bij de ontwikkeling. Deze Nederlandse studio is gespecialiseerd in het porten van games en werd vorig jaar door Sony aangekocht.