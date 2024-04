Het is alweer een aantal jaar geleden dat Kingdom Hearts 3 uitkwam en in 2022 liet Square Enix weten dat er een vierde game zou komen, maar sindsdien hebben we er niets meer van vernomen. Een nieuw gerucht wijst nu echter op een release in 2025.

Dit komt via insider DanielRPK op Patreon, die laat weten dat Square Enix van plan zou zijn de game volgend jaar officieel te lanceren en dat de marketing over niet al te lange tijd zal beginnen. Zo zouden we op relatief korte termijn een trailer mogen verwachten.

De ontwikkeling van de game zou naar verluidt al in 2020 zijn begonnen, dus een release window van 2025 klinkt in dat opzicht erg plausibel. Met verschillende evenementen in het vooruitzicht in juni en natuurlijk de mogelijke PlayStation Showcase of State of Play, is het goed mogelijk dat we er snel meer over horen. Tot dat moment is het afwachten.