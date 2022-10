Special | Uncharted: Legacy of Thieves Collection op pc – Nu Sony de ene na de andere exclusive naar de pc brengt, was het slechts een kwestie van tijd tot onze favoriete avonturier ook zijn weg naar dat platform zou vinden. Uncharted: Legacy of Thieves Collection bundelt Uncharted 4: A Thief’s End en Uncharted: The Lost Legacy en markeert daarbij Nathan Drake en consorten hun eerste optreden op pc. We hadden stiekem gehoopt dat The Nathan Drake Collection ook zijn weg naar de pc zou vinden, maar we kunnen niet altijd krijgen wat we willen. Hoe dan ook zijn we in Sony’s nieuwste pc-port gedoken en hoewel de ervaring over het algemeen aangenaam was, is het misschien toch wel de minste port van een Sony-exclusive tot op heden.

Op avontuur naar een ander platform

Mocht jou nog niet bekend zijn dat Uncharted 4: A Thief’s End en Uncharted: The Lost Legacy beide titels van het hoogste niveau zijn, dan mag je jezelf als pc-gamer alvast voorbereiden op fantastisch geschreven verhalen met daarbij de broodnodige actie. Om dit alles zo mooi mogelijk in kaart te brengen gebruikten we onderstaand systeem.

• CPU: AMD Ryzen 3700X – 3,6Ghz

• RAM: 32GB Corsair Vengeance LPX – 3200Mhz

• GPU: MSI Radeon 6900XT Gaming Z Trio – 16GB

• Moederbord: MSI B550 Gaming Plus

• Opslag: WD_Black SN850 1TB, 2TB Crucial MX500

• Scherm: LG UltraGear 27GL850 – 1440P, 144hz

Hoogste versnelling

We wilden natuurlijk wel proberen om de ervaring van Uncharted: Legacy of Thieves Colection zo veel mogelijk op de PlayStation 5 versie te laten lijken. Daarom hebben we de game geïnstalleerd op de WD_Black SN850 SSD gezien deze dezelfde PCI-E 4.0 interface gebruikt als de PlayStation 5. De game startte dan ook op een prima snelheid op en zodra we in de game zaten waren er eigenlijk geen laadtijden. Het is met vlagen alsof je naar een film zit te kijken, wat natuurlijk positief is. Het technische aspect van deze port kent daarmee een vliegende start.

De Legacy of Thieves Collection is gelijk ook de eerste game van ontwikkelaar Naughty Dog die zijn weg naar pc vindt. En dat betekent dus ook weer een andere engine die geport moest worden om dit mogelijk te maken. Daarvoor heeft Sony de handen ineen geslagen met Iron Galaxy, een studio die al de nodige ervaring heeft met het porten van diverse titels. Onze verwachtingen waren daardoor behoorlijk. De studio die grote titels zoals The Elder Scrolls V: Skyrim en Overwatch op de Nintendo Switch aan de praat heeft gekregen… dat belooft toch veel goeds. Dat blijkt bij de Legacy of Thieves Collection voor pc toch net wat anders te zitten.

Staat niet op de kaart

We mogen daarbij wel voorop stellen dat de Legacy of Thieves Collection op pc min of meer presteert binnen de lijn der verwachting. Met alle instellingen op de hoogste stand, wist ons systeem in vrijwel alle situaties boven de 120fps te blijven. Met hier en daar een instelling wat lager was ook een stabiele 144fps, het volledige spectrum van de door ons gebruikte monitor, geen enkel probleem. Qua performance heeft Iron Galaxy dus prima werk afgeleverd en hebben we weinig te klagen. Maar een game op pc heeft meer om handen dan enkel de ruwe performance, we willen namelijk graag zo veel mogelijk te zeggen hebben over de instellingen.

De instellingen bieden ons een redelijke hoeveelheid keuze. Natuurlijk kan je individuele grafische aspecten zoals textures, schaduwen en anti-aliasing naar hartenlust op lage of hoge instellingen zetten. Wanneer het aankomt op de framerate op een bepaald niveau vastzetten, beginnen onze wenkbrauwen zich wat te fronsen. De game biedt ons enkel een lock op 30fps aan of een unlocked framerate. Dit verbaasde ons behoorlijk gezien de PlayStation 5 versie allerlei opties op het gebied van framerate aanbiedt, vooral met de recente patch die Naughty Dog nog heeft uitgebracht. Ook missen we wederom een benchmarktool, iets wat we bij eerdere ports van Sony games ook benoemden.



Het gebrek aan dit soort opties wordt wel weer gecompenseerd door de toevoeging van AMD’s Fidelity FX Super Resolution 2.0. Middels deze upscaler was het voor ons ook mogelijk om die felbegeerde 144fps te houden én daarbij alle instellingen gewoon op de hoogste stand te laten staan. En het gebruik hiervan merkten we nauwelijks tot helemaal niet bij het gebruik van de Quality modus. Zodra je lager gaat in de instellingen van Fidelity FX merk je vanzelfsprekend dat het beeld wat waziger wordt omdat hij dan moet upscalen vanaf een erg lage resolutie. Houdt dat dus in je achterhoofd mocht je een wat zwakkere pc tot jouw beschikking hebben.

Onlogisch

Dat we bij ports zoals God of War en Marvel’s Spider-Man Remastered de controller erbij moesten pakken was voor ons geen verrassing. Bij de Legacy of Thieves Collection hadden we echter gehoopt dat dit niet nodig zou zijn. We trekken daarbij even een vergelijking met Nathan Drake z’n spirituele oudere zus, Lara Croft. De Tomb Raider-games komen al zo lang ze bestaan uit voor pc en zijn, in onze ervaring, perfect speelbaar met muis en toetsenbord. Dat geldt dus niet voor de Legacy of Thieves Collection, waarbij overduidelijk geen moeite is gestoken in de besturing met een muis. Zowel de camera als het richten met diverse wapens voelt ontzettend zweverig aan, precies dat gevoel van analoge-stick controls die direct zijn overgezet naar een muis. We moesten dus toch weer de controller erbij pakken.



Met een controller speelt de game natuurlijk zoals we gewend zijn. We gebruikten zowel een controller met een Xbox-layout als een DualSense controller. De DualSense biedt ons daarbij dezelfde features als op de PlayStation 5, mits je deze met kabel gebruikt. Denk hierbij aan haptische feedback en de adaptieve triggers. Een leuk detail aan de besturing met muis en toetsenbord is dat de RGB-verlichting op de door ons gebruikte Corsair apparatuur de mogelijkheid heeft tot reageren op gebeurtenissen in de game. Denk aan ledjes die kortstondig rood worden zodra je door een kogel wordt geraakt. Dit zou ook moeten werken op apparatuur van Razer en Logitech die uitgerust is met RGB-verlichting.

Conclusie

We balen er een beetje van dat Uncharted: Legacy of Thieves Collection tot op heden eigenlijk de minste pc-port van Sony is. Begrijp ons niet verkeerd, het is absoluut niet slecht, maar we hadden graag meer opties gehad met betrekking tot de framerate gezien de PlayStation 5 versie dit wel heeft. Je verwacht dit soort uitgebreide opties gewoon op een pc en om dan te zien dat de consoleversie dit juist wél heeft en de pc-versie niet, is ietwat teleurstellend. Ook de besturing met muis en toetsenbord had wat ons betreft veel beter moeten zijn, vooral gezien de Tomb Raider-games nooit echt moeite hebben gehad met deze besturing. Pak je er echter een controller bij en kunnen de framerate opties jou niet echt interesseren, dan is Uncharted: Legacy of Thieves Collection op pc nog steeds een prima manier om de games te spelen.