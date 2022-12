Uncharted is nog altijd een geliefde reeks, hoewel we sinds Uncharted: The Lost Legacy uit 2017 geen nieuw avontuur hebben mogen verwelkomen. In de tussentijd heeft Sony wel een film gemaakt. De film haalde misschien niet helemaal het niveau van de games, maar dat maakt het niet minder succesvol.

De film was kennelijk zo’n succes, dat er een heuse achtbaan gemaakt gaat worden in de stijl van Uncharted. Via Twitter onthulde PortAventura World dat de attractie in 2023 verwacht wordt. Details over de achtbaan zelf heeft men niet gedeeld.