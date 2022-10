Sony brengt steeds meer en meer PlayStation exclusieve games richting de pc en dat was gisteren ook weer het geval. Schatzoeker Nathan Drake is namelijk nu ook van de partij op pc met de Uncharted: Legacy of Thieves Collection, waarin je met twee games uit de franchise aan de gang kan. Nu de game in de schappen ligt, is het ook tijd voor de bijbehorende launch trailer.

Het mag duidelijk zijn dat Nathan Drake allesbehalve een normaal leven leidt en dat is ook duidelijk terug te zien in deze trailer. Zo zien we de vele locaties van Uncharted 4: A Thief’s End en de gebroeders Drake in allerlei situaties terechtkomen. Ook Chloe in Uncharted: The Lost Legacy zal niet zonder gevaren haar doel bereiken en wordt bijna onthoofd door een complexe val.

Spektakel, actie en humor: het is allemaal aanwezig in de trailer wat het de moeite waard maakt om even te bekijken. Wil je meer weten over de pc-versie van Uncharted: Legacy of Thieves Collection? Vergeet dan niet onze special te lezen.