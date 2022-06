Zoals je hier al kon lezen, werd gedacht dat de Uncharted: Legacy of Thieves Collection op 20 juni of 13 juli naar pc zou komen. Ondertussen weten we zeker dat het niet 20 juni zal zijn, aangezien deze dag al gepasseerd is. Hier op SteamDB kan je echter zien dat de onofficiële releasedatum gewijzigd is van 15 juli naar 19 oktober 2022.

Dit zou willen zeggen dat de pc-spelers onder ons nog wel even geduld moeten uitoefenen voor ze met deze twee topgames aan de slag kunnen. Iron Galaxy, Naughty Dog en Sony hebben nog geen commentaar gegeven op de geruchten, dus neem ze voorlopig met een korreltje zout. Mochten we meer te weten komen kan je altijd hier terecht op PlaySense.