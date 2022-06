Uncharted: Legacy of Thieves Collection – een gebundelde heruitgave van Uncharted 4: A Thief’s End en Uncharted: The Lost Legacy – kwam begin dit jaar uit voor de PlayStation 5. Er werd bij de oorspronkelijke aankondiging al duidelijk gemaakt dat deze titel ook voor de pc zou verschijnen, maar tot op heden is er nog altijd niks bekend over wanneer we die pc-release kunnen verwachten. Eerdere geruchten wezen op 20 juni en 13 juli als mogelijke data.

Hoewel we nog steeds in afwachting zijn van een officiële bevestiging, lijkt de pc-release van Uncharted: Legacy of Thieves Collection nu wel echt te naderen. Zo is de bundel in Korea van een leeftijdsrating voorzien, iets dat vaak vlak voor de release van een game gebeurt. Een concretere aanwijzing is het feit dat Metacritic 20 juni als releasedatum aangaf voor de pc-versie van Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Inmiddels heeft Metacritic die datum weer van de website gehaald, maar het bewijs was natuurlijk al lang vastgelegd.

De vraag is nu vooral of Metacritic een foutieve datum plaatste of niet. Het is op zijn minst opvallend dat 20 juni een tweede keer opduikt als releasedatum. Als het klopt, betekent het dus dat Uncharted: Legacy of Thieves Collection over ruim een week voor de pc verschijnt en in dat geval kan een officiële aankondiging niet lang meer uitblijven. We houden het in de gaten!