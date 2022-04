In het najaar van 2021 kondigde Sony de Uncharted: Legacy of Thieves Collection aan voor zowel de PlayStation 5 als de pc. Het betreft hier een verzameling van opgepoetste versies van Uncharted 4: A Thief’s End en Uncharted: The Lost Legacy. De PS5-versie kwam begin dit jaar uit – en in onze special lees je daar meer over – maar een releasedatum van de pc-versie is nog altijd niet bekendgemaakt.

Toch lijkt die datum nu gelekt te zijn via de Epic Games Store. In een artikel op de website van de Epic Games Store wordt namelijk vooruitgekeken naar de grootste pc-releases van dit jaar. Daarin staat Uncharted: Legacy of Thieves Collection ook genoemd, met 20 juni als releasedatum. Inmiddels is het artikel weer aangepast en is de datum veranderd in “Coming Soon”.

Het kan natuurlijk om een foutje gaan, maar het heeft er alle schijn van dat de Epic Games Store wat te vroeg was met de vermelding en de pc-versie van Uncharted: Legacy of Thieves Collection dus op 20 juni uitkomt. Het is nu wachten op een officiële bevestiging.