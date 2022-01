Special | Uncharted: Legacy of Thieves Collection – Naughty Dog staat al sinds jaar en dag garant voor kwalitatieve titels en heeft over de jaren meerdere succesvolle franchises opgebouwd, met recentelijk natuurlijk Uncharted en The Last of Us als de paradepaardjes. The Last of Us: Part II was Naughty Dogs zwanenzang op de PlayStation 4, maar de studio uit Santa Monica wist ook veel lof te oogsten met Uncharted 4: A Thief’s End en Uncharted: The Lost Legacy. Waar Naughty Dog op dit moment aan werkt, is helaas nog niet duidelijk, maar ze waren wel op zoek naar een project om wat meer bekend te raken met de inmiddels 1-jarige PlayStation 5. Dat project hebben ze gevonden, want Uncharted: Legacy of Thieves Collection is bijna in de winkelrekken te vinden. We hebben de collectie inmiddels uitgebreid kunnen testen en in deze special vertellen we je of dit pakket de moeite waard is.

Het is dief en diefjesmaat

Uncharted: Legacy of Thieves bevat zowel Uncharted 4: A Thief’s End als Uncharted: The Lost Legacy, met natuurlijk een aantal extra toeters en bellen om beter gebruik te maken van de nieuwere hardware. In A Thief’s End doorloop je het (vooralsnog) laatste avontuur van Nathan Drake en consorten, waar het in The Lost Legacy draait om Chloe Frazer en de stoïcijnse Nadine Ross, personages die respectievelijk uit Uncharted 2: Among Thieves en A Thief’s End komen. Beide titels zijn in volle glorie aanwezig en staan na al die jaren nog steeds hun mannetje: de kleurrijke personages, exotische locaties, uitbundige setpieces en natuurlijk uren aan klauteren, verkennen, puzzelen en schieten.

Het is vooral tekenend hoe makkelijk je deze games opstart en in een klap drie uur verder kunt zijn. Het tempo blijft immer hoog, maar je voelt je eigenlijk nooit gehaast. Toch weten beide titels je feilloos van de ene prachtige locatie naar de volgende te duwen met gaandeweg strak geregisseerde actie, charmante en geestige dialogen en de geinige, maar nooit frustrerende puzzels. We zullen niet al te veel woorden verspillen aan deze twee grandioze verhalen – voor meer info kun je bij de oorspronkelijke reviews terecht – maar het mag wel gezegd worden dat beide games samen – goed voor zo’n 20-25 uur plezier – nog meer dan prima spelen, hoewel de liefhebbers van de multiplayer waarschijnlijk teleurgesteld zijn; die is namelijk uit deze bundel gesneden.

Lichte vergrijzing

Dat brengt ons bij de grafische opties die de Legacy of Thieves Collection aanbiedt. Er zijn ditmaal drie stuks aanwezig: ‘Fidelity’, ‘Performance’ en ‘Performance+’, die we in dezelfde volgorde zullen bespreken. De Fidelity modus biedt een volledige 4K resolutie waarbij de framerate – net zoals op de PlayStation 4 (Pro) beperkt is tot 30 frames per seconde. Performance schroeft de resolutie omlaag naar 1440p, opgeschaald naar 4K, om de framerate te verdubbelen naar 60fps en de Performance+ gaat nóg een stapje verder: 1080p als resolutie, maar wel een framerate van 120 beeldjes de seconde als doel. We hebben alledrie de modi uitgebreid getest tijdens verschillende visuele intensieve momenten, zoals schietpartijen en setpieces. De resultaten zijn zoals we van Naughty Dog verwachten: stabiel en voor het overgrote deel (nog steeds) uiterst mooi. Dat wil echter niet zeggen dat we geen kanttekeningen hebben, want hoewel de Fidelity modus zichtbaar scherper is, zien we toch dat beide titels wat grijze haren beginnen te tonen.

Dat zit hem met name in de reflecties en belichting. Waar beide Performance modi nog wegkomen met cubemaps, screen space reflections en ingebakken belichting om het aantal frames op peil te houden, hadden we bij de Fidelity modus stiekem gehoopt dat er een vorm van ray tracing aanwezig zou zijn. Dit is niet het geval en dat maakt zelfs dat deze ietwat verouderde zaken extra scherp naar voren komen. Als voorbeeld hebben we bovenstaande screenshots van The Lost Legacy: de wazige cubemap van het neonbord in het plasje water of de voorraadkist die in het decor lijkt te zweven. Deze voorbeelden doen geen afbreuk aan de algehele ervaring, want beide titels zien er nog steeds enorm goed uit, maar we kunnen simpelweg geen reden bedenken om voor de Fidelity modus te kiezen; de gehalveerde framerate is wat ons betreft te duur. De Performance+ modus is overigens wél een waardevolle toevoeging, het is immers ideaal voor spelers die een Full HD monitor met een hoge refreshrate hebben. De motion blur sliders (met een bereik van 0 – 10) maken overigens ook een terugkeer, wat erg fijn is, daar je dat effect naar smaak kunt instellen. Met het gebruiken van Performance+ is dit een goede additie, omdat het beeld vloeiend genoeg is om dit geheel uit te zetten.

Kraak, boem, tril

Eveneens zijn de mogelijkheden van de DualSense controller meegenomen. Beide triggers bieden weerstand bij het respectievelijk mikken en schieten van je wapens en de rechtertrigger heeft een duidelijke ‘bump’ bij het overhalen van de trekker. Er is echter niet veel differentiatie tussen de verschillende wapens, bijvoorbeeld dat de trekker zwaarder is bij een shotgun in vergelijking met een standaard pistool. Tevens zul je tijdens het besturen van de 4×4 in zowel A Thief’s End als The Lost Legacy weerstand voelen bij het gas geven en remmen. Qua haptische feedback voel je tijdens de momenten met regen wat zacht getik over de gehele controller. Een toffere implementatie is Chloe’s robijnen armband, die trilt op het moment dat je in de buurt bent bij één van de talloze verstopte schatten. Bij het draaien van de camera voel je namelijk de feedback van links naar rechts (of vice versa) door de controller gaan, wat aangeeft in welke richting je moet zoeken voor die felbegeerde collectibles.

Het zijn grappige toevoegingen, ondanks dat ze aan de summiere kant zijn en ze zeker niet het niveau behalen wat we eerder in Astro’s Playroom en Returnal hebben gezien. We zijn wat meer te spreken over de toevoeging van 3D ruimtelijke audio, waar je met name met het gebruik van een headset profijt van zult hebben. Hoewel de audiomix in de originele uitgaven al erg sterk was, zorgt de object-based technologie voor soms een letterlijke extra dimensie. Tijdens het hoofdstuk ‘Marooned’ in A Thief’s End kun je bijvoorbeeld de regen en het onweer duidelijk van bovenaf horen komen. In The Lost Legacy hoor je in de eerste twee hoofdstukken hoe een raket rakelings over je hoofd scheurt en tijdens de ontsnapping in het tweede hoofdstuk – ‘Infiltration’ – hoe de kogels van de rebellen je om de oren vliegen, met name achter je, terwijl je naarstig op zoek bent naar de juiste route.

Conclusie

Samenvattend zijn we behoorlijk tevreden met de Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Je krijgt immers voor de adviesprijs van €49,99 twee uitstekende titels van Naughty Dog waar nieuwkomers van de franchise zo’n 20-25 uur zoet mee zullen zijn. Mocht je overigens één van de twee originele games al hebben, zij het fysiek of digitaal, dan kun je voor de zachte prijs van een tientje upgraden naar de Legacy of Thieves Collection, wat een mooie deal is voor spelers die graag deze twee games opnieuw willen spelen (de PlayStation Plus versie van A Thief’s End telt overigens niet mee). De drie grafische modi bieden ieder een stabiele ervaring, hoewel we toch lichtelijk teleurgesteld zijn dat de Fidelity modus niet iets meer biedt naast een bump in de resolutie. De DualSense features zijn aardig en de 3D audio weet op momenten je net iets meer in de actie mee te nemen. Liefhebbers van de multiplayer zullen moeten wachten op een eventuele Uncharted 5, want die modus is niet aanwezig in deze collectie. Al met al voelt Uncharted: Legacy of Thieves Collection aan als een kwalitatieve doch ietwat veilige upgrade van twee zeer goede games.