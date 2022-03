Tijdens de onthulling van Uncharted: Legacy of Thieves Collection liet Sony weten dat de game zowel voor de PlayStation 5 als pc zou gaan verschijnen. De PS5-versie is ondertussen al bijna twee maanden uit, maar de pc-versie moet nog verschijnen. Hier is nu mogelijk een releasedatum van bekend.

Pavel Djundik, de oprichter van SteamDB, heeft opgemerkt dat er data zijn te vinden in de API van Steam, ook van titels die nog geen releasedatum hebben gekregen. Daaronder valt Uncharted: Legacy of Thieves Collection te vinden en er is te lezen dat deze gepland staat voor 13 juli 2022.

Dat deze datum nu is verbonden aan de Uncharted bundel wil niet meteen zeggen dat deze datum vaststaat. Het kan ook om een eventuele ‘place holder’ gaan.

It was initially spotted by @SteamGAF on Steam store pages that the date wasn't being filtered out.

I simply tracked what was already leaking. pic.twitter.com/jHXWtau8Xq

— Pavel Djundik (@thexpaw) March 16, 2022