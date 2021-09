Tijdens de PlayStation Showcase kwam een oude bekende voorbij: Nathan Drake. De avonturier uit de Uncharted franchise is natuurlijk enorm geliefd en het is alweer even stil rondom onze favoriete schatjager. Maar, Uncharted 4: A Thief’s End en Uncharted: The Lost Legacy zullen hun opwachting gaan maken op de PlayStation 5. Dit als Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Dat is niet het enige platform, ook zullen deze games naar de pc komen, waarover al enige tijd geruchten gingen. Helaas werd er geen releasedatum gegeven, maar de release staat voor begin 2022 gepland. De trailer waarmee de aankondiging werd gedaan kan je hieronder bekijken.