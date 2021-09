Afgelopen mei kwam er al een gerucht dat Uncharted 4: A Thief’s End onderweg zou zijn naar de pc. Via een interne presentatie stond de game van Naughty Dog op het lijstje, nadat Horizon: Zero Dawn en Days Gone al eerder de overstap hebben gemaakt. Sindsdien is het heel stil gebleven, maar misschien is daar een hele goede reden voor.

Een afbeelding – die gelekt is via imageboard 4chan – lijkt namelijk te onthullen dat niet alleen Uncharted 4: A Thief’s End, maar ook alle voorgaande delen en het later uitgekomen Uncharted: The Lost Legacy onderweg zijn naar pc. Volgens de afbeelding moet ‘Uncharted: The Naughty Dog PC Collection’ op Steam en de Epic Games Store verschijnen. Rechts onderin de foto zien we tevens het logo van Nixxes, de pc-port specialisten die onlangs zijn overgenomen door Sony.

Het gaat hier om een afbeelding van nota bene 4chan en dus is een hele hevige korrel zout aangeraden. Toch zou het heel goed mogelijk zijn dat we meer te zien krijgen tijdens de aankomende PlayStation showcase.