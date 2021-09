Sony heeft zojuist aangekondigd dat ze een heuse showcase organiseren en dat impliceert dat we wat anders qua opzet krijgen dan de gebruikelijke State of Play uitzendingen, waar we de afgelopen twee jaar aan gewend zijn geraakt.

Deze showcase staat gepland voor 9 september om 22.00 uur ’s avonds en de show belooft een sneak peak wat betreft de toekomst van de PlayStation 5. Hierbij mogen we ook allerlei updates verwachten van verschillende PlayStation Studios.

De showcase zal natuurlijk hier op PlaySense te volgen zijn en duurt ongeveer 40 minuten. Sony geeft hierbij overigens wel aan dat ze niks zullen melden over de next-gen PlayStation VR.