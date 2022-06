Net zoals Rome niet op één dag gebouwd is, worden ook onze favoriete videogames niet zomaar in een mum van tijd uit nullen en enen opgetrokken. De ontwikkeling van een dergelijke titel is een fascinerend proces, waarin veel ideeën het levenslicht zien, maar minstens evenveel concepten in de prullenbak belanden.

Zo had Uncharted 4: A Thief’s End blijkbaar ooit gebruik gemaakt van een staminabalk. Deze zou ervoor zorgen dat gamers tijdens het klimmen een extra uitdaging op hun bord krijgen. Co-auteur Josh Scherr deelde deze informatie tijdens een recente livestream, maar meldde meteen ook waarom het idee uiteindelijk geschrapt werd.

Volgens Scherr zou de staminabalk na verloop van tijd eerder vervelend dan uitdagend worden, en dan mogelijk zelfs tot frustraties kunnen leiden. Als je midden in een vuurgevecht een rotswand beklimt, of je snel uit de voeten moet maken voor een vijandige overmacht, dan wil je nu eenmaal niet gehinderd worden door zo’n balk.

“We were looking to do some interesting things with the climbing mechanics. The long story short version of that is that we did all these interesting things with a stamina bar, trying to make it feel more challenging. But we didn’t want to have people paying attention to stamina while they were also outrunning people shooting and all that kind of stuff. We wanted to keep everything quick and moving along.”