Onlangs zette Sony wederom een grote stap in de pc-markt met de komst van Uncharted: Legacy of Thieves Collection, die zowel Uncharted 4: A Thief’s End en Uncharted: The Lost Legacy bundelt en naar pc-spelers brengt.

Vooralsnog brengt de bundel nog niet het succes wat Sony mogelijk voor ogen had. Cijfers van SteamDB tonen namelijk aan dat de collectie op z’n piek nog net geen 11.000 spelers heeft aangetikt. Dat is met afstand de titel uit Sony’s stallen die het minste presteert.

Ter vergelijking: Days Gone haalde 27.450 spelers binnen en fier bovenaan de lijst staat God of War met maar liefst 73.529 spelers. Daar tussenin verstoppen Horizon: Zero Dawn en Spider-Man Remastered zich nog, met respectievelijk pieken van 56.557 en 66.436 spelers.

Daarbij moet gezegd worden dat beide Uncharted-titels al wat aan de oudere kant zijn en de voorgaande games vooralsnog ontbreken op pc.