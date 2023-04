DLC Special | Horizon: Forbidden West – Burning Shores – Het is inmiddels al een jaartje geleden dat de roodharige boogschutter Aloy onze PlayStation consoles betrad met haar tweede grote avontuur ‘Horizon: Forbidden West’. Het was een sequel die, ondanks (technische) issues best goed wist te scoren en dus krijgen we van ontwikkelaar Guerrilla Games nu de eerste grote uitbreiding op de game: haal je boog maar van onder het stof en zet je schrap voor een tocht naar de ‘Burning Shores’. Wij doken in deze uitbreiding en we vertellen je graag meer over wat je precies kan verwachten van dit nieuwe avontuur.

I <3 LA

Het is belangrijk om te weten dat je de Burning Shores uitbreiding niet zomaar kan opstarten: je moet immers eerst het hoofdverhaal van de basisgame hebben uitgespeeld vooraleer je toegang krijgt tot de nieuwe content. Na de gebeurtenissen van Forbidden West wordt Aloy door Sylens opgeroepen omdat hij onderzoek wilt doen naar een zekere Londra. Londra is één van de ‘Zeniths’, de voorvaderen van de mensheid, waardoor hij wel eens cruciale info zou kunnen hebben over hoe de kwaadaardige AI Nemesis gestopt kan worden. Londra houdt zich schuil in de titulaire ‘Burning Shores’, een vulkanisch landschap dat voorheen ‘Los Angeles’ heette en waar de vervallen Hollywood letters vanop een berg uitkijken over het desolate landschap.

Aloy ziet een tripje naar LA wel zitten en vliegt op de rug van haar Sunwing naar de Burning Shores, waar ze al snel merkt dat er iets niet pluis is. Daar komt ze in contact met de Quen, een stam die een echte rotdag heeft. Een mysterieuze toren heeft hun vloot laten zinken én enkele stamleden zijn vermist geraakt. Aloy raakt bevriend met Seyka, een lid van de stam, en samen trekken ze erop uit om de schietgrage toren uit te schakelen, de verdwaalde schaapjes terug te vinden én Londra te ondervragen. De verhaallijn is best oké, maar verwacht geen diepgang zoals in het hoofdverhaal van de basisgame. Ook is de slechterik van dienst enorm cartoonesk, waardoor sommige ‘serieuze’ scènes (onbedoeld) op de lachspieren kunnen werken. Fijn voor wat het is, maar een hoogstand scenario is het niet geworden.

Dit wil echter niet zeggen dat deze uitbreiding je geen leuke momenten zal voorschotelen. Er zijn opnieuw ruïnes met talloze geheimen die onderzocht moeten worden, wilde robotdinosaurussen om neer te halen en rondzweven over de wereld levert zoals steeds apocalyptisch mooie beelden op. Een specifiek minpuntje dat we hierbij willen aanhalen, is het laatste baasgevecht: we verklappen niets over hoe dit specifiek in zijn werk gaat, maar ondanks de epische proporties van het gevecht, is het design ervan best frustrerend. Je moet mikken op specifieke punten, maar deze zijn enorm vervelend om te raken door de camera die het spektakel niet kan volgen en als je even pech hebt, word je geraakt door een aanval die Aloy in één klap vermorzelt. Bovendien duurt de hele sequentie te lang, waardoor we het Burning Shores avontuur op een ietwat valse noot moesten afsluiten.

Meer horizons om te ontdekken

Naast de hoofdmissies, waar je ongeveer vier à vijf uurtjes zoet mee bent, heeft deze uitbreiding uiteraard nog heel wat ander leuks te bieden. Er zijn een paar goed uitgewerkte zijmissies die je kan voltooien (waaronder een nieuwe Cauldron) en ook kan je op zoek gaan naar een hoop nieuwe collectables om je database mee uit te breiden. Verwacht ook hier niets speciaals: het is meer Horizon content zoals je al gewend bent. Niet slecht, maar tegelijk ook niet enorm bijzonder of vernieuwend. Als je alle optionele content ook van je lijstje wilt schrappen, kan je er nog een uurtje of vier bijtellen, waardoor je uiteindelijk wel voldoende content voor je geld krijgt. Om je te helpen bij al deze content, krijg je bij Burning Shores ook enkele nieuwe vaardigheden en wapens.

We waren aangenaam verrast met de toevoegingen: uiteraard was niet elke vaardigheid even baanbrekend, maar er zitten wel enkele leuke (en handige) toevoegingen tussen. Zo kan Aloy, bijvoorbeeld, haar grijphaak gooien naar haar Sunwing in de lucht om zo vlotjes van de grond te geraken. Ook krijgt Aloy een nieuwe aanval waarbij ze met haar grijphaak naar neergeslagen vijanden kan slingeren om ze zo een snelle en krachtige slag toe te dienen. De leukste toevoeging vonden wij echter de ‘Specter Gauntlet’. Dit wapen schiet aan een hoog tempo kogels af die enorm efficiënt zijn in het afbreken van de machines. Bovendien kan je een soort lock-on systeem gebruiken, waardoor de kogels automatisch hun doelwit zoeken. Een leuke en spectaculaire nieuwe manier om gevechten mee aan te gaan dus!

Qua nieuwe vijanden is het aanbod echter aan de karige kant. De meest opvallende nieuwe machine is de ‘Bilegut’, een mechanische kikker die gifgas op Aloy afvuurt en eieren legt op het slagveld, waar dan hordes aan ‘Stingspawn’ uitkomen, een soort van kleine wespen(?). Daarnaast is er ook de ‘Waterwing’, een vogel die eigenlijk grotendeels hetzelfde vecht als de bekende Sunwing, waardoor deze niet echt nieuw aanvoelt. Ten slotte zijn er ook ‘apex’ varianten te vinden van de machines uit de basisgame. Je raadt het al: deze varianten zijn gewoon de ietwat sterkere versies van de vijanden die we al kennen en dus oude wijn in nieuwe zakken.

Conclusie

De Burning Shores uitbreiding van Horizon: Forbidden West brengt ons een nieuw avontuur met Aloy en dit alleen al is voor sommigen reden genoeg om deze content aan te schaffen. Toch is dit geen blinde must-buy voor iedereen. Het verhaal is best leuk (dat laatste baasgevecht even buiten beschouwing gelaten), maar is uiteindelijk een stuk minder memorabel en diepgaand dan de basisgame. Ook de zijmissies en activiteiten zijn ‘meer van hetzelfde’, alhoewel dit nu niet per se iets negatiefs hoeft te zijn. De nieuwe vaardigheden en wapens, met de Specter Gauntlet als hoogtepunt, zijn een pluspunt, waardoor je toch wat kan experimenteren met enkele nieuwigheden, ondanks de vele déjà-vu’s. Ben je op zoek naar meer Horizon content pur sang? Dan zit je met Burning Shores goed! Als je echter genoeg hebt van de formule van de basisgame en iets nieuws wilt ervaren, dan zal deze uitbreiding je daar niet in voorzien.