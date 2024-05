De gamezomer is weer aangebroken en daarmee gaan niet alleen nieuwe aankondigingen gepaard, maar ook weer de nodige geruchten. Dit keer doet er een vrij ‘onverwacht’ gerucht de ronde. Volgens leaker Kurakasis werken LEGO en Sony namelijk aan een nieuwe aankondiging voor een bekend IP. Volgens insider Tom Henderson gaat het om de Horizon-franchise.

Het is onbekend om wat voor soort aankondiging het gaat, maar het meest voor de hand liggend is een nieuwe LEGO-set vergelijkbaar met de Tallneck-set die LEGO en Sony in het verleden hebben uitgebracht. Zo zijn er nog genoeg andere coole robot-dinosaurussen waarvan een set kan worden gemaakt, zoals de Stormbird of de gigantische Thunderjaw.

Als het gerucht waar is, horen we waarschijnlijk vóór het einde van de maand meer. Wellicht tijdens de PlayStation Showcase.