Special | Ghost of Tsushima: Director’s Cut –Jin Sakai werd warm onthaald door de PlayStation community en dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Ghost of Tsushima is meerdere malen genomineerd geweest voor GOTY van 2020 en voor velen is dat ook genoeg reden om naar deze versie van de game uit te kijken. Ghost of Tsushima: Director’s Cut is een heruitgave van het origineel, maar biedt (voor de PlayStation 4 én 5) ook extra content. Zo is de performance voor de vijfde Sony console verbeterd en het verhaal van Jin Sakai wordt uitgebreid middels het Iki eiland waar zijn avontuur verdergaat. In deze special gaan we de Iki uitbreiding bespreken en we bekijken ook kort of de kracht van de PS5 de game nog indrukwekkender weet te maken dan die al was.

Ronde 2: The Eagle has landed

Met de komst van de Mongolen is er een hoop gebeurd op Tsushima, maar wat we voor de rest van de basisgame vinden, kunnen jullie hier in onze review lezen. Na het voltooien van de basisgame, denkt Jin natuurlijk even bij te kunnen komen van al dat slachten en moorden. Ware het niet dat er bij een boerengehucht een vrouw het uitkrijst, wat door merg en been gaat. Jij als Jin zijnde onderzoekt dit en je komt tot je grote verbazing een paar Mongolen tegen. Het blijken verkenners die Tsushima aan het onderzoeken zijn. Jawel, het is nog niet gedaan met het Mongoolse leger, en de laatste creperende krijger zegt jou dat The Eagle hun gestuurd heeft. Afkomstig van een nabijgelegen eiland, genaamd Iki. Reden voor Jin om met de dichtstbijzijnde boot naar het kleine eiland toe te varen en het dreigende gevaar te stoppen.

Voor je aan dit avontuur begint krijg je een waarschuwing dat je voorlopig niet terug kan keren naar Tsushima. Mocht je dus nog onafgeronde zaken hebben, dan kan je die pas vervullen nadat je het verhaal op Iki afgerond hebt. Wij deden hier ongeveer een kleine 8 uur over. Er zijn namelijk bepaalde gameplay elementen in de uitbreiding verwerkt, waardoor je niet van het eiland af kan komen. Dit heeft te maken met The Eagle zelf, die, door jouw roekeloosheid, jou gevangen weet te nemen en je gif toedient. Dit gif zorgt voor belemmeringen bij Jin in de vorm van hallucinaties. Deze kunnen op willekeurige momenten plaatsvinden, maar ook bij bepaalde scenes in het verhaal. Op papier misschien interessant, maar als het tijdens een gevecht gebeurt ben je erg beperkt in je zicht.

We snappen dat het een gevoel moet geven van een echte beperking, maar gezien je qua gameplay echt geblokkeerd wordt om bepaalde handelingen uit te voeren, lijkt de grens tussen immersie en storend flinterdun. Buiten deze wisselvallige ergernis om is het echter een verhaal dat de moeite waard is om te ervaren. Jouw vader speelt hier namelijk ook nog een rol in, maar hoe dit precies in elkaar steekt, mag je zelf ondervinden. Naast het hoofdverhaal zit Iki ook vol met extra activiteiten, waarvan de zijmissies ook weer erg geslaagd zijn. Leuk vooral, en zeker in het nieuwe natuurgebied kan je helemaal zen hoofden eraf hakken. Het is meer Ghost of Tsushima, terwijl het verhaal experimenteert met de wat fantasierijke momenten.

Waardeer de natuur, knuffel een boom

De gameplay heeft ook een kleine uitbreiding gekregen. Zo is je paard voorzien van een extra aanval, waarmee je de Mongoolse krijgers kan laten kegelen door ze om te stoten op hoge snelheid. Je grappling hook kan nu ook een andere handeling uitvoeren dat terug komt bij sommige puzzels, maar buiten dat is er niet veel spectaculairs te bespeuren. Wel zijn een paar extra activiteiten toegevoegd aan het Iki eiland. Zo heb je boogschutter uitdagingen, waarbij je zo snel mogelijk verschillende doelwitten moet raken en je kunt door middel van je fluit dieren naar je toe lokken om in harmonie te komen met de natuur. De fluit bespelen doe je door je DualSense omhoog en omlaag te bewegen, om zo een groene bol binnen een melodisch traject te sturen. Zo heb je nog andere activiteiten die het huidige repertoire aan mini-games doen verfrissen.

Zo hoor je Ghost of Tsushima te spelen

De Iki uitbreiding is de voornaamste reden om de Director’s Cut aan te schaffen. De vraag is echter natuurlijk ook: hoe draait de game op de PS5? Hoewel wij keuze hebben uit de ‘Better Performance’ (1080p @60Hz) draait de game als een zonnetje in de ‘Higher Resolution’ modus. Zowel Tsushima als Iki eiland laten met een locked 60 fps op 4K pas echt goed zien hoe de game op de PS5 tot zijn recht komt. De verschillende kleuren van de natuurgebieden, de zonsondergang of opgang, de bladeren en andere particle effecten komen echt prachtig uit de verf in 4K, terwijl de hoge framerate alles nog scherper en soepeler doet ogen. Het is fijn dat de performance geoptimaliseerd is voor de PlayStation 5, maar het is niet wereldschokkend wat deze versie doet. Het is letterlijk wat je ervan mag verwachten. Zodoende had deze performance upgrade gewoon kosteloos aangeboden moeten worden – afgezien van de Iki uitbreiding uiteraard.

Ook de DualSense toevoegingen zijn niet bijster origineel. Je boog aanspannen voel je in de triggers en het rondrennen, alsook paardrijden bieden je de corresponderende haptische feedback wat we inmiddels wel kennen. De toevoeging van de Japanse stemmen is dan iets wat exclusief is voor de PS5-versie van de Director’s Cut. Naar onze mening is dit erg flauw voor de PS4-bezitters, maar misschien kunnen we hierin een kleine troost bieden: erg onder de indruk zijn we hier namelijk niet van. Je wilt immers Japanners Japans horen spreken, maar eerlijk toegegeven klinkt Jin Sakai in het Engels beter dan in het Japans. Misschien is het omdat we het gewend zijn, maar Jin klinkt in het Japans als een norse oude vent. Yuna bijvoorbeeld, klinkt in het Engels als een wat oudere vrouw, een type dat ons doet denken aan de actrice Michelle Yeoh (Crouching Tiger, Hidden Dragon). In het Japans klinkt zij meer als een 20-jarige wat gewoon opvallend is gezien haar ervaren personage. Voor de rest zal deze optie de liefhebbers wel kunnen bekoren.

Conclusie

Ghost of Tsushima: Director’s Cut is letterlijk een oppoetsbeurt van het origineel voor de PS5. De Iki uitbreiding is een zeer vermakelijk stuk extra content, wat ons van begin tot eind zeker heeft weten te boeien. Het eiland zelf is voor de rest ook gevuld met genoeg activiteiten om je mee te vermaken, maar het komt uiteindelijk wel op hetzelfde neer als je al bekend bent met Tsushima. De paar extra toevoegingen in de gameplay zijn niet wereldschokkend, maar de gehele ervaring is op zichzelf simpelweg genieten. Iki is gewoon erg mooi en omdat de performance ook als een huis staat, is het een game die zen uitademt. Ook de toevoeging van de Japanse stemmen is een leuke aanvulling, alleen vinden wij het een beetje raar dat dit exclusief voor de PS5 is. Ghost of Tsushima: Director’s Cut is een leuke heruitgave met genoeg extra content om de spelers die snakken naar meer goed te voorzien. Heb je Ghost of Tsushima op zichzelf wel gezien, dan zal je niet per se heel veel missen.