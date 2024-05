Morgen verschijnt Ghost of Tsushima: Director’s Cut op pc en in aanloop naar deze release hebben Sucker Punch en Nixxes duidelijkheid gegeven met betrekking tot de speelbaarheid van de game op de Steam Deck. Het zal mogelijk zijn de singleplayer op de gaming handheld van Valve te spelen, maar de multiplayer helaas niet.

Omdat slechts een gedeelte van de game op de Steam Deck werkt, staat de game genoteerd met het label ‘Unsupported’. Sony is namelijk bezig met een integratie van het PlayStation Network in hun pc games, wat eerder met Helldivers 2 al tot een hoop gedoe heeft geleid. Ghost of Tsushima is als gevolg hiervan ook in 180 landen niet beschikbaar voor aankoop op pc.

In dit specifieke geval voor de multiplayer vereist de PlayStation Network integratie Windows als besturingssysteem, maar dat draait niet op de Steam Deck. Hierdoor is het spelen van de Legends multiplayer modus geen mogelijkheid op de handheld.

“We know many of you are eager to play Ghost of Tsushima Director’s Cut on handheld gaming devices like the Steam Deck. We’re happy to share that the single player experience, including the Iki Island expansion, can be enjoyed on Steam Deck and similar handheld gaming PCs as we’ve worked extensively to optimize performance and deliver the best possible experience on these devices.

You may notice that Steam marks the game as ‘Unsupported’ for Steam Deck. This is due to the Legends co-op multiplayer mode requiring Windows to access PlayStation Network integrated features.”