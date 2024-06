Er wordt druk gewerkt aan een film gebaseerd op Ghost of Tsushima en volgens de laatste berichten is het script inmiddels volledig afgerond. Kennelijk wordt er nu volop ingezet om de verschillende rollen te casten en het ziet er naar uit dat de hoofdrol zal worden weggelegd voor de ster van de Disney+ tv-serie Shogun.

Volgens DanielRPK zijn er gesprekken gaande met Horiyuki Sanada. De acteur is te zien in Shogun, maar speelde ook in The Last Samurai en hij zal te zien zijn in Mortal Kombat 2. Of hij daadwerkelijk gecast wordt voor de hoofdrol in de Ghost of Tsushima-film, is nog even afwachten.