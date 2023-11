Ghost of Tsushima was een geweldige game en Chad Stahelski streeft ernaar hetzelfde succes te behalen met de aankomende film. De regisseur houdt het publiek graag op de hoogte van de voortgang omtrent de bioscoopfilm en heeft nu weer een nieuwe update gegeven.

In juni dit jaar liet Stahelski nog weten dat de productie voorspoedig verliep en nu is het script volledig afgerond. Het wachten is nu slechts op de terugkeer van zijn volledige creatieve team, wat te wijten is aan de schrijversstakingen.

“We have a script, we’re very close to getting our s–t together on that, as well. Development is always tricky, it’s studios, it’s strikes, and availabilities, and scouting. You have to will things into existence.”