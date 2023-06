Het gaat Sony behoorlijk voor de wind als het gaat om het verfilmen van hun geliefde IP’s. De HBO serie The Last of Us werd goed ontvangen en binnenkort mogen we de Gran Turismo-film op het witte doek bewonderen. Ondertussen is er een serie over God of War in productie gegaan en ook Ghost of Tsushima krijgt een verfilming. De ontwikkeling is al een aantal jaren gaande en nu heeft regisseur Chad Stahelski een update gegeven over de gang van zaken.

De man achter onder meer John Wick heeft namelijk tegenover ComicBookMovie aangegeven dat ze op dit moment diep in de productie zitten. Stahelski heeft veel vertrouwen in het project en het team is op dit moment druk bezig met het bewaken van bijvoorbeeld het visuele aspect, wat volgens Stahelski een “uniek onderdeel” van de game is. Hij hoopt hierbij dat het verhaal van Jin Sakai en zijn beproevingen hierbij niet verloren gaan, ondanks dat er een uitgebreid verhaal samengeperst moet worden in een speelfilm.