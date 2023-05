Verschillende ontwikkelaars die onder PlayStation Worldwide Studios vallen hebben al geruime tijd niets meer van zich laten horen. Hieronder valt Bend Studio, maar het is ook al even stil vanuit Bellevue in Noord-Amerika. Zo hebben we Sucker Punch na de release van de Ghost of Tsushima – Iki Island uitbreiding niet meer gehoord.

Het is dus geen gekke gedachte dat we misschien wat van deze ontwikkelaar gaan horen tijdens de PlayStation Showcase aankomende week. Dat zit er echter niet in als we journalist Jeff Grubb mogen geloven. In de laatste Game Mess Decides podcast werd gesuggereerd dat Ghost of Tsushima 2 – die naar verluidt in ontwikkeling is – tijdens de showcase voorbij kan komen.

Dit beaamde Grubb door te stellen dat hij die verwachting ook heeft. Wat later in de podcast kwam hij er op terug met dat hij begrepen heeft dat die game waarschijnlijk niet aanwezig is. Dat doet vermoeden dat hij terwijl de opname bezig was een tip heeft gekregen van één van zijn bronnen – zie de clip hier.

“Moving back to PlayStation Showcase, I might have just sniffed out two things that won’t be there, if that helps anybody. It doesn’t sound like Ghost of Tsushima 2 will be there,”

Daarnaast heeft hij ook laten weten dat Dragon Age: Dreadwolf niet aanwezig zal zijn tijdens de PlayStation Showcase. Dat is overigens wel te begrijpen, gezien EA wellicht een eigen moment kiest voor de game óf de game bewaart voor de Xbox Showcase in juni.