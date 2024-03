Sony heeft al met succes enkele PlayStation exclusieve titels de overstap naar de pc laten maken. Het ziet er dan ook niet naar uit dat de uitgever hiermee gaat ophouden. Eén van de titels waar al langer over gefluisterd wordt dat hij op het punt zou staan om naar de pc te komen, is Ghost of Tsushima. En dat zou wel eens snel bevestigd kunnen worden.

Nick Baker, de medeoprichter van XboxEra en iemand met connecties binnen de industrie, laat via X weten dat hij vernomen had dat de pc-port van Ghost of Tsushima snel officieel aangekondigd zou worden. De man suggereert zelfs dat dit al op 5 maart – morgen dus – zou kunnen gebeuren. De zeer nabije toekomst zal uitwijzen of hij gelijk heeft.