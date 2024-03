Na een eerder gerucht deze week, is het hoge woord er nu uit: Ghost of Tsushima komt op 16 mei naar de computer. Het betreft hier de meest recente editie, namelijk de Ghost of Tsushima Director’s Cut. Deze game is door Nixxes in samenwerking met Sucker Punch naar de pc geport.

Deze uitgave bevat natuurlijk de oorspronkelijke game, maar ook zit de Iki Island uitbreiding erbij inbegrepen, net zoals de coöperatieve Legends modus. De pc-versie komt met een aantal specifieke eigenschappen, die we hieronder op een rijtje hebben gezet:

Unlocked framerate

Toetsenbord & muis besturing

Ultrawide monitor support (21:9, 32:9 en 48:9 resoluties)

NVIDIA DLSS 3 en AMD FSR 3

NVIDIA DLAA en AMD FSR 3 Native AA

DualSense haptische feedback en adaptieve triggers ondersteuning

De game is nu beschikbaar voor pre-order via Steam en de Epic Games Store. Als je de game vooraf al aanschaft, dan krijg je drie vroege in-game unlocks: New Game+ Horse, Traveler’s Attire en Broken Armor dyes van Baku’s shop.