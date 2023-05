Ghost of Tsushima verscheen bijna drie jaar terug en in de voorbije jaren wist dit epische samoerai avontuur al heel wat mooie prestaties neer te zetten. Het kreeg mooie kritieken bij de release, werd vaak verkocht én kreeg later ook een ‘Director’s Cut’ versie met meer content. Nu heeft Sony op hun Twitter pagina een update gegeven over de verkoopcijfers van Ghost of Tsushima en dit specifiek in hét land waar deze game rond draait: Japan.

In Japan specifiek is de game namelijk meer dan 1 miljoen keer verkocht, wat natuurlijk een mooie mijlpaal is. Het wereldwijde totaal is momenteel echter niet geheel duidelijk: vorig jaar in juli stond de teller op 9,7 miljoen verkochte exemplaren, maar dat is al even geleden. Er doen overigens geruchten de ronde dat een sequel in ontwikkeling is, maar die zou niet getoond worden op de PlayStation showcase van deze week.