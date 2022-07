Vandaag is het exact twee jaar geleden dat Ghost of Tsushima voor de PlayStation 4 verscheen. De game van Sucker Punch bleek al snel een groot succes en kwam daarom ook niet geheel verrassend vorig jaar als Director’s Cut uit voor de PlayStation 5. In het kader van het tweejarig jubileum heeft Sucker Punch via Twitter wat mooie statistieken van de game gedeeld.

Hieruit blijkt onder meer dat er in twee jaar tijd bijna 10 miljoen exemplaren van Ghost of Tsushima zijn verkocht. Om precies te zijn gaat het om 9,73 miljoen verkochte exemplaren, een prachtig aantal natuurlijk. In januari lagen de verkoopaantallen nog op 8 miljoen. Verder laat Sucker Punch weten dat er in de game 78 miljoen foto’s zijn genomen en dat spelers in totaal 91,4 miljoen missies in de Legends-modus hebben voltooid.

Alle statistieken na twee jaar Ghost of Tsushima check je in de onderstaande afbeeldingen. Na het succes van de game lijkt het erop dat we in de toekomst nog veel meer van Ghost of Tsushima kunnen verwachten. Zo lijkt het aan de hand van vacatures vrijwel zeker dat Sucker Punch aan een tweede deel werkt en daarnaast maakte Sony vorig jaar al bekend dat er ook een film van Ghost of Tsushima in de maak is.