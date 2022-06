Ghost of Tsushima werd niet alleen goed ontvangen door de pers, ook gamers waren erg te spreken over de PlayStation-exclusive. Zij zullen het dan ook vast niet erg vinden dat Sucker Punch waarschijnlijk bezig is met een vervolg.

In maart dit jaar werden er een tweetal vacatures bij Sucker Punch gespot, die deden vermoeden dat er een vervolg van Ghost of Tsushima wordt gemaakt. Tech4Gamers heeft nu ontdekt dat er weer een nieuwe vacature is bijgekomen, die wederom het vermoeden van een Ghost of Tsushima 2 versterkt.

De PlayStation-ontwikkelaar is namelijk op zoek naar een ‘Encounter Designer‘. De focus van de game aangaande de vacature ligt op stealth en mêlee combat. Het spel speelt zich af in een open wereld, waarin je gevarieerde ontmoetingen zult hebben.

De beschrijving van de desbetreffende titel waar aan gewerkt wordt past goed bij Ghost of Tsushima. Tel daar de eerdere vacatures bij op die beschikbaar waren – waar degenen de avonturen van Jin Sakai gespeeld moesten hebben, zodat ze op de hoogte waren van diens vechtsysteem, en het kan bijna niet anders zijn dan dat Ghost of Tsushima 2 in de maak is.