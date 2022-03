Er gingen vorig jaar al geruchten dat Sucker Punch hard zou werken aan een vervolg op Ghost of Tsushima, Dat bleek toch iets anders in elkaar te zitten: de ontwikkelaar was namelijk druk bezig met de Iki Island uitbreiding, die tevens als onderdeel van de Director’s Cut voor de PlayStation 5 verscheen.

We zijn inmiddels een tijdje verder en nu lijkt een vervolg op Ghost of Tsushima een stuk reëler: vacatures bij Sucker Punch voor onder andere een ‘Senior Combat Designer’ en ‘Technical Combat Designer’ wijzen er op dat de studio uit Washington in de (pre-)productie fase van Ghost of Tsushima 2 zit. Beide vacatures vragen namelijk om uitgebreide ervaring met de combat en systemen van de originele Ghost of Tsushima.