Ghost of Tsushima verscheen in 2020 en kreeg vorig jaar een uitbreiding én een geoptimaliseerde versie voor de PlayStation 5. Daarnaast werkt Sony aan een heuse film, dus de franchise is hier om te blijven bestaan. Dat mag ook wel, want de game heeft het tot op heden uitstekend gedaan.

Tijdens de CES 2022 persconferentie afgelopen nacht heeft Sony Interactive Entertainment bekendgemaakt dat Ghost of Tsushima momenteel acht miljoen keer is verkocht. Of het hier om beide edities gaat is niet duidelijk, maar wel duidelijk is dat de game een succes genoemd kan worden.

Of dit ook reden genoeg is om aan een vervolg te werken is momenteel nog niet bekend, maar wij achten de kans vrij groot.