Op 16 mei zal Ghost of Tsushima ook voor de pc verschijnen wat inmiddels de zoveelste port is van een voormalig exclusieve PlayStation-game. Ben je van plan deze titel aan te schaffen, dan kan je nu alvast checken of de hardware in jouw pc geschikt is om de game te draaien.

Om de game op de laagste preset te spelen op een resolutie van 720p met 30 frames per seconde, moet je minimaal beschikken over een Intel i3-7100 of Ryzen 3 1200. Dit in combinatie met een GeForce GTX 960 (met 4 GB VRAM) of Radeon RX 5500 XT.

Wil je alles uit de game halen – 4K@60fps en de hoogste grafische preset – dan moet je pc zijn uitgerust met een Intel i5-11400 of Ryzen 5 5600. Als grafische kaart moet je een GeForce RTX 4080 of Radeon RX 7900 XT hebben.

De volledige systeemeisen voor Ghost of Tsushima kun je hieronder bekijken.

Natuurlijk zal de coöp modus ‘Legends’ ook aanwezig zijn in de pc-versie. Deze ondersteunt cross-play, dus je kunt deze modus met PlayStation 4- en/of PlayStation 5-gamers spelen en vice versa.