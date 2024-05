Er verdwijnen maandelijks games uit de bibliotheek van PlayStation Plus Extra en Premium. Zo ook deze maand, want voor mei staat er een first-party titel op de lijst van games die binnenkort niet langer speelbaar is via de digitale service. De game is kwestie is Horizon: Zero Dawn – Complete Edition.

Dat Horizon: Zero Dawn verdwijnt is opvallend te noemen, want dit is dan de eerste game van Sony zelf die uit het aanbod wordt gehaald. De game staat ook niet in de ‘Last Chance to Play’-sectie, maar als je naar de pagina van de game in de PlayStation Store gaat, dan zie je dat de beschikbaarheid via PlayStation Plus op 21 mei 2024 om 11:00 uur vervalt.

Als je nog van plan bent om Horizon: Zero Dawn – Complete Edition te spelen via je PlayStation Plus-abonnement, dan zal je dat snel moeten doen.