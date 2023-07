Vorige maand kon EA nog beelden van de Skate reboot met ons delen en er zijn al geruime tijd playtests gaande, die helaas alleen beschikbaar is gesteld voor spelers op pc. Daar komt verandering in, want de uitgever laat via hun website weten dat de genoemde playtests ook onderweg zijn naar consoles.

EA kan nog geen exacte datum noemen, maar men zegt wel dat we het nieuws goed in de gaten moeten blijven houden. Daarbij delen ze wel een aantal statistieken van de maand mei: spelers hebben meer dan 12,9 miljoen trucs uitgevoerd, waarvan er bijna een miljoen eindigde in een val.

“We also want to give a shout out to the console skate. community – yes, we are still currently only playtesting on PC but we promise console playtesting will be coming. We don’t have a date to share just yet, but stay tuned.”