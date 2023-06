Enige tijd geleden kregen we van ontwikkelaar Full Circle al een nieuwe board room episode te zien, die je hier kan terugvinden. Nu heeft het team, dat aan Skate werkt, een highlight video gedeeld van de insider playtest die vorige maand plaatsvond.

In de video krijgen we een hele hoop tricks te zien, maar ook enkele valpartijen. Voorlopig ziet het er allemaal nog wat stroefjes uit, maar we zijn er zeker van dat dit met de tijd wel zal verbeteren, aangezien het hier om pre-alpha gameplay gaat.

Skate staat gepland voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. De game wordt niet voor april 2024 verwacht. Bekijk hieronder de hoogtepunten van de insider playtest.