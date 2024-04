Ubisoft werkt al een vrij lange tijd aan XDefiant en recent was er een server stress test. Voorafgaand aan deze test gaf Ubisoft al aan dat ze kort daarna met informatie over de officiële release zouden komen, maar inmiddels zijn we dik een week verder.

Het aanvankelijke plan bestaat nog steeds, want de server stress test is succesvol verlopen, maar men heeft nog wel wat fine tuning om te doen en dat gebeurt op korte termijn als dat niet al gedaan is.

Hieronder het bericht dat game director Mark Rubin naar aanleiding van de test online heeft gezet, waarbij hij ook de belangrijkste kritische punten aanstipt. Tot slot laat hij via X weten dat de aankondiging van de releasedatum snel zal volgen.