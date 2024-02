Ubisoft werkt al een vrij lange tijd aan een nieuwe shooter: XDefiant. Die game had in eerste instantie ergens in de zomer vorig jaar moeten uitkomen, toen de herfst en vervolgens de winter. Inmiddels zitten we in 2024 en is de shooter nog altijd in geen velden of wegen te bekennen.

Waar de reacties naar aanleiding van beta’s best behoorlijk positief waren, heeft de game zelf meermaals met uitstel te maken gehad. Onder andere vanwege wat issues met de certificering. Wanneer de game nu precies verschijnt is niet bekend, al heeft Ubisoft nu wel een hint gegeven.

Tijdens de presentatie van kwartaalcijfers heeft Ubisoft aangegeven dat ‘Season 0’ dit kwartaal gelanceerd zal worden. Gezien het kwartaal tot en met 31 maart loopt, is het dus tussen nu en een week of zeven vooraleer de game uitkomt. Indien dat lukt, dan zal het niet lang duren tot we meer horen.