Waar Ubisoft doorgaans vrij duidelijk is wanneer nieuwe games uitkomen, is het met XDefiant een wat ander verhaal. De game zou eigenlijk in de zomer uitkomen, maar vanwege problemen met de certificering heeft de ontwikkelaar de titel naar achteren moeten schuiven.

Een officiële releasedatum is nog altijd niet bekend, maar het ziet er naar uit dat de game uitkomt zodra Ubisoft alles rond heeft en ze een mooi moment hebben gevonden. Mogelijk ligt dit moment op 28 oktober. De Call of Duty leaker TheMW2Ghost zegt op X dat dit de beoogde releasedatum is.

Tom Henderson van Insider Gaming meldt hierna dat hij hetzelfde vernomen heeft, wat het geloofwaardigheid geeft. Er bestaat echter een kans dat het nog wat langer duurt, want via X heeft het account van de game nu aangekondigd dat het pre-seizoen is uitgesteld naar een nader te noemen datum.

Veel duidelijker wordt het er allemaal niet op, omdat er geen concreet startmoment gecommuniceerd wordt voor dit seizoen en straks de officiële release. Of de game nu wel of niet eind oktober uitkomt of überhaupt dit jaar… is nog altijd afwachten. Zodra we meer horen lees je het hier.