Ubisoft heeft de komende maanden nog heel wat games op het programma staan. Eén daarvan is de free-to-play arena shooter XDefiant, dat volgens een recent ‘earnings rapport‘ nog dit fiscale jaar in de winkelrekken zou moeten belanden.

Voor wie niet weet wat we bedoelen met het fiscale jaar 2023: dit betekent concreet dat de game het levenslicht zou moeten zien vóór 31 maart 2024. Fans van het genre zetten zich dus best schrap: dat wordt knallen binnenkort!

“On the free-to-play side, Rainbow Six® Mobile, The Division® Resurgence and XDefiant will […] launch later this fiscal year.”