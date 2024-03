XDefiant heeft al meermaals met uitstel te maken gehad en de laatste keer dat we een update kregen, liet Ubisoft weten dat de game voor 1 april 2024 zou verschijnen. Nog twee dagen en we komen op die datum aan, maar de shooter is nergens te bekennen.

Het mag dus geen verrassing zijn dat de release opnieuw is uitgesteld. Via X geeft de ontwikkelaar nu een update. Zo laten ze weten dat ze de game aan het voorbereiden zijn voor een server test sessie van 12 uur en dat op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Het doel van die sessie is om de servers aan een stress test te onderwerpen, waarna de ontwikkelaar zich kan gaan voorbereiden op de release van de game. Wanneer die release vervolgens dan precies moet plaatsvinden is nog onduidelijk. Pas na de test kan Ubisoft een specifieke datum geven.

Er is nog geen datum voor de stress test aangekondigd.