Recent kondigde Ubisoft al aan dat het team achter XDefiant bezig was met het opzetten van een stress test voor de servers, dit in aanloop naar de release. Wanneer deze test zou plaatsvinden was echter gissen, maar daar is nu ook duidelijkheid over gegeven.

De uitgever heeft laten weten dat deze test op 19 april om 19:00 uur begint en duurt tot dezelfde tijd op 21 april. De test is beschikbaar op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Mocht je interesse hebben, dan kan je de client nu alvast pre-loaden. Iedereen kan meedoen.

Als je meedoet, dan levert je dat wat extra’s op voor de uiteindelijke game. Zo ontvang je een MP5 Shamrock wapen skin, de M9 Ember wapen skin voor als je in een party speelt en als het lukt om level 18 te bereiken, krijg je drie wapen XP boosters.