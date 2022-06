Twee jaar geleden kondigde EA Games aan dat er een nieuwe Skate in ontwikkeling is, maar dat de game nog lang op zich zou laten wachten omdat men destijds pas net was begonnen. Sindsdien hebben we er nauwelijks iets over gehoord, behalve dat het de goede kant op gaat. Toch lijkt een officiële onthulling nu aanstaande.

De bekende insider Tom Henderson meldt op basis van anonieme bronnen dat EA van plan is om Skate 4 officieel te onthullen ergens in juli. De game zou ook verder gevorderd zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Recent dook er wat rauwe footage van de game op, maar dat blijkt van een maanden oude build te zijn, dus dat is verre van representatief voor de huidige stand van zaken.

Of het klopt dat we in juli een onthulling krijgen is afwachten, maar Henderson heeft vaak bewezen betrouwbaar te zijn. Bij meer nieuws lees je het hier.